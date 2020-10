Het Europese migratieplan: hoe werkt dat? We leggen uit het aan de hand van enkele voorbeelden

Door hun ligging komen er in landen als Italië als Griekenland veel meer migranten en vluchtelingen aan dan in Noord- , Centraal, Oost- of West-Europa. Volgens de huidige Europese regels (de zogenaamde Dublin-verordening) zijn echter alleen de landen van aankomst verantwoordelijk om alles in goede banen te leiden. Zuid-Europese landen ervaren dat als oneerlijk, en vragen al jaren om een meer solidaire verdeling van de lasten. In 2016 lag een spreidingsplan op tafel, waarbij elk land verplicht zou worden om, zodra een bepaalde drempel overschreden werd, een vast quotum van vluchtelingen over te nemen ("relocatie"). Dit plan werd verworpen door Hongarije, Polen, Tsjechië en Slovakije. De Europese Commissie heeft nu een ander solidariteitsmechanisme bedacht.

Stel: Griekenland vindt dat de druk op haar systeem te groot wordt. Ze meldt dit bij de Europese Commissie, en die geeft Griekenland gelijk. Vervolgens lanceert de Commissie een oproep naar de andere 26 landen: op welke manier willen jullie Griekenland helpen?

Elk land moét op een of andere manier helpen. Er zijn drie manieren waarop dat kan:

Relocatie : dit wil zeggen, het overnemen van asielzoekers van Griekenland. In dat geval zal de asielprocedure niet meer in Griekenland gebeuren, maar wel in het land dat de asielzoeker heeft overgenomen. Dat land krijgt een vergoeding uit het EU-budget van 10.000 euro per persoon. Of 12.000 euro wanneer het gaat om een niet-begeleide minderjarige zoals Danish.

: dit wil zeggen, het overnemen van asielzoekers van Griekenland. In dat geval zal de asielprocedure niet meer in Griekenland gebeuren, maar wel in het land dat de asielzoeker heeft overgenomen. Dat land krijgt een vergoeding uit het EU-budget van 10.000 euro per persoon. Of 12.000 euro wanneer het gaat om een niet-begeleide minderjarige zoals Danish. " Return sponsorship ". Een moeilijk te vertalen term. Landen kunnen Griekenland helpen met het doen terugkeren van illegale migranten naar hun land van oorsprong. Door hun documenten in orde te brengen, door vliegtuigen en personeel ter beschikking te stellen. Dit is nieuw . De Europese Commissie probeert hiermee landen als Hongarije te overtuigen om het hele migratiepact goed te keuren. Als ze niet bereid zijn om asielzoekers op te vangen, moeten ze maar op een andere manier bijdragen, is de redenering, waarom niet als "buitenwipper". Wanneer het Hongarije niet lukt om na acht maanden de personen in kwestie terug te brengen naar hun land van herkomst, dan moet Hongarije die mensen toch zelf opvangen.

De Europese Commissie berekent de "bijdrage" van elk land op basis van de welvaart (BBP) en het bevolkingscijfer. Wanneer het aanbod te laag is, komt er een bijsturing. Een land verplichten tot relocatie van asielzoekers/migranten kan echter niet. Het mechanisme is vrij complex. Wanneer er een echt grote migratiecrisis is, moet er sneller beslist worden.