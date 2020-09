Joaquin Phoenix noemt zoontje naar broer: wie is River Phoenix, aanstormend Hollywoodtalent dat tragisch einde kende?

River Phoenix (foto onder) werd slechts 23 jaar en was een erg beloftevolle acteur in Hollywood. Hij begon als prille tiener in reclamespotjes en maakte zijn debuut in de tv-serie "Seven brides for seven brothers". Bekend werd hij pas met films als "Stand by me", "My own private Idaho" en "Sneakers" (met Robert Redford).



Met Harrison Ford draaide hij twee films: "Mosquito coast" en "Indiana Jones and the last crusade", waarin hij de jonge Indiana speelde. River wist als 17-jarige een Oscarnominatie binnen te rijven voor "Running on empty". Hij was ook diegene die naast Tom Cruise zou acteren in "Interview with the vampire: the vampire chronicals". Christian Slater moest inderhaast de rol van interviewer Daniel Molloy overnemen.

(lees voort onder de foto)