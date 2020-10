Jonge Genkse modeontwerper showt zijn collectie voor het eerst op Parijse modeweek

De collectie van Matteo is een kruisbestuiving tussen Belgische en Italiaanse mode. “De stijl is geïnspireerd op de klederdracht in de jaren 80”, vervolgt de Genkenaar. “Het zijn veelal zwarte silhouetten en stuks in monotone kleuren. Ook de vormen van de vrouw worden geaccentueerd in mijn ontwerpen. Martin Margiela is mijn grote inspiratiebron. Hij is het levende bewijs dat ook Limburg een kweekvijver is voor talent. Ik wil hem zeker niet blindelings kopiëren, maar bepaalde elementen uit zijn stijl zijn absoluut een heropflakkering waard.”