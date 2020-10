Link tussen Van Eyck en kalligrafie? "Het Lam Gods doet me denken aan mensen die voor hun geloof moesten sterven"

Een echte meester in de Arabische kalligrafie is de 60-jarige Hoessein Kakayi. Zelf is hij geen Arabier maar een Koerd uit Irak, die al meer dan 30 jaar in Gent woont. In de Sint-Baafsabdij toont hij tientallen werken, in zowel Arabische als Perzische stijlen. "Als ik iets moois zie in de religie, of ik lees een gedicht dat mij boeit of raakt, dan maak ik er een kalligrafie van", vertelt Kakayi enthousiast. "Voor mij is kalligrafie een boodschap op een mooie manier op papier zetten".