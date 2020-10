Kathleen uit Ternat is één van de eerste geboortefotografen met een officieel label, ze maakt foto's in de verloskamer

De geboortefotografe uit Ternat hoopt dat ze met het Nederlandse label makkelijker toegang zal krijgen tot de verloskamer van een ziekenhuis. "Sommige ziekenhuizen bij ons zijn erg argwanend", zegt Kathleen, "ze vrezen dat we in de weg zullen lopen, dat we gaan flauwvallen of dat we ons niet professioneel zullen gedragen. We zijn heel discreet aanwezig. Als een vlieg op de muur, bijna onzichtbaar."