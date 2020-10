Komt er een opnieuw een zwembad in Hofstade?

"In 2018 is het oude zwembad in Hofstade gesloten", vertelt Tim Borteel, de sportschepen van Zemst. "En nu gaan we samen met Sport Vlaanderen en de gemeente Boortmeerbeek bekijken hoe er opnieuw een zwembad kan komen op het grondgebied Zemst. We zijn nu aan het onderzoeken of dat een 50 of 25 meter bad wordt, en of daar ook een wavegarden en een waterskipiste kan komen. Want het is de bedoeling om in te zetten op topsport. Maar vanuit de gemeente waken wij er wel over dat er ook schoolzwemmen wordt aangeboden."