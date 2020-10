Leuven en Tienen hebben interesse in Mini-Europa: "Een mooie troef voor onze stad"

Eind dit jaar sluit Mini-Europa definitief de deuren. Het park met de miniatuurgebouwen bevindt zich nu nog op de Heizel in Brussel. Maar de stad Tienen is geïnteresseerd om Mini-Europa over te nemen en herop te bouwen. En ook in Leuven heeft de Leuvense N-VA al laten weten interesse te hebben.

In Tienen zien ze het al helemaal zitten: "Mini-Europa is een icoon in België en ik denk dat iedereen daar ooit wel eens geweest is. Het zou wel leuk zijn als zo'n bekend pretpark naar een kleinere stad als Tienen zou komen", zegt initiatiefnemer Dave Froidcoeur (Open VLD). "En we willen van Tienen in Vlaams-Brabant echt een centrumstad maken, dus vandaar dat we op zoek zijn naar troeven die we kunnen uitspelen. We hebben de Tiense Suiker al, maar het zou mooi zijn als we daar nog iets extra aan kunnen toevoegen."