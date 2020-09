Volg live: eerste presidentiële debat tussen Donald Trump en Joe Biden

Anderhalf uur debatteren de twee presidentskandidaten over onder andere het beleid van Trump de afgelopen jaren, de coronacrisis, de economie, racisme en het (gewelddadig) protest in de steden en de toekomst van het Hooggerechtshof. Dat gebeurt aan de hand van 6 vragen per onderwerp. Fox-nieuwsanker Chris Wallace modereert het debat.



Later volgen nog twee debatten tussen Trump en Biden: op 15 en 22 oktober in respectievelijk Miami, Florida en Nashville, Tennessee. Op 7 oktober zullen ook de twee vicepresidentskandidaten van de Republikeinen en Democraten in debat gaan. Mike Pence en Kamala Harris kruisen de degens in Salt Lake City, Utah.