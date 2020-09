Kroongetuige overval Bende van Nijvel Overijse: "Een van de bendeleden was vermoedelijk een jeugdvriend van mij" 

Samen met Luc Bennekens en enkele andere kompanen hangt Mark Ghekiere die bewuste avond aan de Delhaize verkiezingsaffiches op van Jean-Luc Dehaene. Hij staat onderaan de ladder, zijn vriend Luc bovenaan. "Die mannen komen toe en zeggen aan Luc dat hij naar beneden moest komen en mee moet gaan", begint Luc zijn verhaal.

"Wij dachten eerst dat het een carnavalsmop was, maar dat veranderde snel toen we zagen dat een jongen van veertien al was neergeschoten. Luc is meegaan met de daders, hij werd als menselijk schild gebruikt. Samen met de anderen ben ik gaan schuilen achter de carwash. En toen de Bende klaar was met hun aanval, zagen we hoe Luc werd doodgeschoten en hoe de Bende wegvluchtte in een Golf GTI met openstaande koffer."