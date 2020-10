Meurisse is terug van weggeweest: "Pure nostalgie uit Antwerpen"

Een Antwerpse klassieker is terug van weggeweest, want na 50 jaar maakt Meurisse-chocolade zijn herintrede. De achterkleinzonen van patissier Adolphe Meurisse starten met een nieuwe chocoladelijn. Hun over-over-overgrootvader richtte in 1845 de eerste chocoladefabriek in België op. Dat deed hij op het Damplein in Antwerpen, waarmee hij chocolade zowel in de stad als in het land op de kaart zette.