Door forse vermindering schoolreizen kelderen aantallen bezoekers West-Vlaamse musea

Het museum aan de IJzer in Diksmuide is een private vzw. Het museum is wel erkend door de Vlaamse regering als "Memoriaal voor de Vlaamse ontvoogding en vrede". Een stuk van de werking is dus gesubsidieerd. In het museum werken 8 mensen.

Momenteel is het er zeer kalm. "We hebben voorgesteld om dan maar zelf naar de klassen te komen, maar ook dat is onveilig, want dan worden wij beschouwd als 'niet essentiële aanwezigheid van derden'. Het museum van 22 verdiepingen in een virtueel programma onderbrengen is ook niet eenvoudig", zegt directeur Peter Mouton. "We staan nu wel op het punt om opnieuw directies en leerkrachten van basisscholen te mailen en hen te prikkelen met ons aanbod en te verzekeren dat het hier coronaproof is. We waren de laatste jaren goed op weg om het hele rijke netwerk van verenigingen in Vlaanderen te kunnen bereiken, met programma's die het museum maakte op maat, maar ook dat is eigenlijk in duigen gevallen. We hadden in april de VL@Sbeurs gepland, een beurs voor de Vlaamse senioren, maar die is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Seniorenverenigingen zijn bang om naar ons te komen en wij zullen zeker niet bij hen op bezoek komen, voor een lezing of een andere activiteit, want ze behoren tot een risicogroep. We starten nu een onlinecampagne voor de lagere scholen, met de boodschap dat wij klaar staan voor hen, volledig coronaproof, om hen op maat een leuk en aangenaam en leerrijk bezoek aan te bieden."