Nederlandse coronacijfers blijven fors stijgen, viroloog: "We waren te soepel, strenge maatregelen waren nodig"

Maar waar is het dan foutgelopen? "Deze zomer ging het goed en dus dacht iedereen dat het voorbij was. Op het einde van de vakantie kwam dan de eerste stijging, maar toen ging het vooral over twintigers of dertigers die besmet waren. Er was nog geen toename in het aantal ziekenhuisopnames. Ondertussen is het virus weer naar de oudere generaties gegaan, waardoor er ook meer ziekenhuisopnames en patiënten op intensieve zorg zijn."