Adviesorgaan Celeval heeft nieuw voorstel klaar rond corona-barometer

De corona-barometer, die zal bepalen welke maatregelen er op welke plekken van toepassing zullen zijn, is bijna klaar. De experten van het adviesorgaan Celeval hebben vanmorgen samengezeten en hebben het systeem van kleurcodes verder verfijnd. Ze adviseren om de kleur per provincie te laten afhangen van het aantal ziekenhuisopnames of het aantal positieve tests. Het is nu wachten op goedkeuring vanuit de politiek.