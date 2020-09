Nieuw crisiscentrum opengegaan in Brussel: “Na 22 maart is besef gekomen om beter en meer samen te werken”

Op een geheime locatie in Brussel is een nieuw crisiscentrum opengegaan, van waaruit evenementen en crisissen in het gewest voortaan gecoördineerd zullen worden. Noodsituaties (een aanslag bijvoorbeeld), maar ook betogingen en Europese topontmoetingen. In de nieuwe controlekamer moeten politie, staatsveiligheid en andere diensten vlotter kunnen samenwerken, geholpen door de meest moderne technologie.