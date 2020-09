Nieuw parkeerverbod in Drongengoedbos: “We moeten onze beuken beschermen”

Wie het Drongengoedbos in Aalter wil bezoeken, kan vanaf nu niet meer parkeren in de dreef die naar de Drongengoedhoeve leidt. Er staan vaak auto’s geparkeerd van mensen die daar hun wandeling starten of die de hoeve willen bezoeken, maar dat kan nu niet meer. Agentschap Natuur en Bos voert het verbod in om de beuken in de dreef te beschermen.