Nieuwe kunstschaatsclub in Kortrijk: “Zo moeten ze niet meer tussen gewone schaatsers trainen”

De club hoopt op een dertigtal leden. “Nu zondagochtend is er een open training. Iedereen is welkom om eens te komen kijken en luisteren. Meisjes, jongens, maar zeker ook volwassenen. Makkelijk is het niet, maar alles is aan te leren”, lacht hij.

De piste in Kortrijk is een tijdelijk project voor 3 tot 4 jaar. “Wij hopen op de steun van de stad Kortrijk zodat er dan een definitieve piste komt in de stad”, zegt Devos. “We hebben ons ook Spurs genoemd, veel clubs in Kortrijk heten zo.”