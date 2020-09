1 vrouw maakt kans op de Boekenbon Literatuurprijs, Vlaanderen scoort goed met 2 op 5 genomineerden

Boekenbon Literatuurprijs?

Ook al is het een van de meest prestigieuze en belangrijkste prijzen die een Nederlandstalige auteur kan winnen, de naam van de prijs kan verwarrend in de oren klinken. Een korte geschiedenis.

In 1986 maakte winkelketen AKO bekend dat ze een literaire prijs wilde uitreiken. De AKO Literatuurprijs werd sinds 1987 tien keer uitgereikt, onder anderen aan Brigitte Raskin voor "Het koekoeksjong". De prijs werd daarna gesponsord door de Belgische Generale Bank, waardoor de prijs een eerste keer van naam veranderde: Generale Bank Literatuurprijs.

Van 2000 tot 2014 werd dat weer AKO Literatuurprijs. Daarna nam de online boekenwinkel ECI het stokje 3 jaar over en spraken we van de ECI Literatuurprijs. Daarna vervelde de prijs tot de BookSpot Literatuurprijs, die ook weer drie keer werd uitgereikt. Sinds dit jaar is de hoofdsponsor (opnieuw) veranderd en spreken we van de Boekenbon Literatuurprijs.

De prijs maakt geen onderscheid tussen fictie en non-fictie en is nog steeds 50.000 euro waard. Daarom wordt het de belangrijkste literatuurprijs in Vlaanderen en Nederland genoemd, naast de Libris Literatuur Prijs.