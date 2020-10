Overkop in Genk kreeg al 10.000 jongeren over de vloer

Overkop is een inloop- en activiteitencentrum voor en door jongeren, waar het makkelijk is om eens langs te komen. Het richt zich op jongeren van 14 tot 25 jaar. Zij kunnen binnen en buiten lopen en - als het nodig is -ook beroep doen op een luisterend oor. Het is een formule die duidelijk succes heeft in Genk, want op 3 jaar tijd kregen de hulpverleners van Overkop zo'n 2.200 vragen van jongeren.