Wie wordt minister in de nieuwe federale regering? Dit zijn de grootste kanshebbers

De Franstalige liberalen van de jonge en ambitieuze Georges-Louis Bouchez moeten noodgedwongen heel wat ministerportefeuilles inleveren nu de restregering-Wilmès II verleden tijd is. Bouchez is lange tijd blijven vasthouden aan Sophie Wilmès als kandidaat-premier, maar heeft in het zand moeten bijten. Maar Wilmès komt dus wel in aanmerking voor een ministerpost.

Sophie Wilmès staat voor ervaring als minister en premier. Tijdens de coronacrisis heeft ze zich ontpopt als bestuurder in moeilijke tijden.

De populariteit van Wilmès ten zuiden van de taalgrens zit in de lift sinds haar premierschap.

Welke man stuurt de MR naar de nieuwe regering? Hier ciruleren de namen van uittredend minister van Begroting David Clarinval en die van uittredend minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin.