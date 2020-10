Regeringsonderhandelingen, een potje nachtelijk pokeren?

Frieda Brepoels was in 2007 betrokken bij de vorming van de regering Leterme met uiteraard ook nachtelijke vergaderingen. De NV-A-politica had daar persoonlijk geen problemen mee. "Ik was daar toen goed in. Ik was toen meer een nachtmens dan nu. De adrenaline stuwt je voort. Je moet wel goed eten en alcohol is uit den boze, behalve misschien eentje bij het eten."

Voor Brepoels waren het nochtans geen gemakkelijke onderhandelingen. Ze zat er aan tafel met Madame Non. "Joëlle Milquet kan ik me levendig herinneren. Het was hallucinant hoe zij alles opnieuw in vraag stelde, op details kon vitten en daarop bleef terugkomen."