Schrijver Aster Berkhof (bekend van "Veel geluk, professor!") is gestorven

Aster Berkhof is het pseudoniem van de auteur Lode van den Bergh. Hij wordt geboren op 18 juni 1920 in Rijkevorsel en groeit op in Sint-Jozef-Rijkevorsel in een welgesteld gezin. Zijn grootvader was jarenlang burgemeester van Merksplas. Zijn ouders werken in de gemeenteschool, zijn vader is directeur en zijn moeder lerares.

In het Klein Seminarie van Hoogstraten volgt Berkhof Latijn-Grieks en later gaat hij Germaanse filologie studeren aan de Leuvense universiteit. Hij studeert in 1942 af met zijn licenciaatverhandeling "De nieuwe roman in Zuid-Nederland".