Sociale kruidenier in Zedelgem: “Mensen die het nodig hebben kunnen nu zelf kiezen wat ze willen”

Sociale kruideniers bestaan al in verschillende grotere steden. In West-Vlaanderen zijn er nu ook in 2 kleinere gemeentes: in Bredene en in Zedelgem.

"Het grote verschil met voedselpakketten is dat ze vrij kunnen winkelen", zegt schepen in Zedelgem Ellen Goes (CD&V-Nieuw). “Klanten kunnen zelf kiezen wat ze nemen en ze kunnen ook vaker langsgaan zodat de producten verser zijn. Ze kregen dat pakket één keer per maand. We kregen de opmerking dat die te groot waren. Nu kunnen ze die in kleinere porties opnemen.”

Inwoners van Zedelgem die krap bij kas zitten, kunnen een aanvraag doen bij de sociale dienst. Als die wordt goedgekeurd, krijgen ze een kaart met een bedrag dat ze elke maand kunnen uitgeven bij de sociale kruidenier.