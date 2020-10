Stad Mechelen organiseert winteropvang met Centrum Algemeen Welzijnswerk: "We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen"

"Een nachtelijke opvang is belangrijk omdat er almaar meer mensen dakloos worden", zegt Gabriella De Francesco, schepen van Welzijn (Groen). In de winterperiode van vorig jaar verbleven 52 mensen in de Mechelse nachtopvang. Dat waren er opvallend meer dan het jaar daarvoor. "Het is voor de stad een grote zorg en we moeten daarin onze verantwoordelijkheid opnemen", vertelt De Francesco. "We willen voorkomen dat mensen dakloos zijn, en we willen de veiligheid kunnen garanderen voor daklozen en hun omgeving. We zullen voor hen klaarstaan."