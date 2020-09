Wat nu in Catalonië na het vertrek van minister-president Torra? "Strijd tussen onafhankelijkheidspartijen centraal"

De uitspraak van het Hooggerechtshof komt erop neer dat Quim Torra uit zijn ambt ontzet wordt. Torra verliet gisteravond de Generalitat, nadat hij eerst een ontmoeting had met viceminister-president Pere Aragonès. Die laatste neemt nu de taak van interim-minister-president op zich, tot er nieuwe, vervroegde verkiezingen gehouden worden.

De veroordeling van Torra in december leidde tot straatprotesten in Barcelona, maar die bleven gisteren uit. "Er is natuurlijk corona dat Spanje zwaar treft, het is niet het moment om massaal op straat te komen", zegt correspondent Sven Tuytens in Spanje. "Maar er is ook wel moeheid opgetreden. Door het vertrek van Torra wordt de strijd tussen de verschillende partijen in Catalonië aangescherpt."

Het botert al lang niet meer tussen Junts per Catalunya (JpG), de centrumrechtse regeringspartij van Quim Torra, en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de linkse partij van Pere Aragonès. JpG is de grootste partij in het Catalaanse parlement, gevolgd door ERC, die gedoogsteun geeft aan de regering-Torra. Zowel JpG als ERC streven naar Catalaanse onafhankelijkheid, maar hanteren een andere strategie. JpG kiest voor de harde confrontatie met Madrid, ERC bewandelt meer de weg van dialoog.

