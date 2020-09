Tabaksproducenten krijgen zware miljoenenboete in Nederland

De vier bedrijven waaronder British American Tobacco en Philip Morris Nederland wisselden van juli 2008 tot juli 2011 informatie uit over de toekomstige prijzen van sigarettenpakjes. Dat gebeurde door vooraf via groothandels elkaars prijzen op te vragen, een praktijk die verboden is door de Nederlandse toezichthouder.

De veroordeelde tabaksproducenten maken veel verschillende merken sigaretten, zoals Marlboro, Lucky Strike, Gauloises en Camel. British American Tobacco krijgt een boete van ruim 31 miljoen euro, Philip Morris Nederland een boete van ongeveer 27,5 miljoen euro. Ook JT International Company Netherlands en Van Nelle Tabak Nederland krijgen een boete.