Tekstschrijfster Mary Boduin heeft memoires "Dat heet dan gelukkig zijn" klaar: "Ann Christy is rode draad"

Het boek vertelt ook het leven achter de schermen van de Vlaamse showbusiness, de theater-, ballet- en filmwereld. Mary volgde toneelopleiding in Maastricht en was tien jaar actrice in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), tussen 1962 en 1971. "In die periode vroegen Anton Peeters en Yvonne Lex, met wie ik speelde bij de KVS, een liedje te schrijven voor Louis Neefs en vanaf toen werd ik regelmatig gevraagd om teksten te schrijven", vertelt Mary. Ze acteerde ook in films met Louis De Funès en was twee jaar artistiek directeur in de balletschool Muda van Maurice Béjart in Brussel.