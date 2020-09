Tyrannosaurus rex van 7 meter siert tuin in Pulle: "Vanuit het bedevaartsoord naast ons huis zie je hem staan"

Robin plaatse het dier dan maar in de tuin van zijn ouders. “Daar is plaats genoeg. Mijn vader was meteen verkocht. Bij mijn moeder heeft het wat langer geduurd.”

De tuin van Geentjens’ ouders grenst aan het Fatimapark, een bekend bedevaartsoord. “Vanuit dat park kan je de dinosaurus zien staan. Als ik in de tuin sta, zie ik altijd mensen foto’s nemen. Ik hoor dat het park in de volksmond nu al lachend "Jurassic Park" (zoals de gelijknamige film van Steven Spielberg, nvdr.) wordt genoemd. Dat is tof. Van mij mag hij zeker blijven.”