Verdachte mesaanval Parijs wilde kantoor Charlie Hebdo in brand steken

De hoofdverdachte van de steekpartij vrijdag in Parijs heeft toegegeven dat hij de kantoren van het satirische weekblad Charlie Hebdo in brand wilde steken. Dat heeft het Franse gerecht bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De man had flessen met brandbare vloeistof bij zich. Hij heeft intussen ook toegegeven dat hij 25 jaar is, en niet 18 zoals hij eerder verklaarde.