Verenigde Naties: "Noord-Korea overtreedt nucleaire sancties"

De VN stellen nu dat Noord-Korea in slechts vijf maanden tijd zijn jaarlijkse limiet aan aardolie heeft laten importeren, mede door schepen onder een buitenlandse vlag te laten varen. Hiermee kon het land illegaal olie verkrijgen en omzeilde het de regels. Volgens Koreaanse bondgenoten China en Rusland zijn deze bevindingen slechts veronderstellingen.

De nucleaire besprekingen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten zijn in een impasse geraakt, juist vanwege meningsverschillen over de opheffing van de sancties en over wat Pyongyang in ruil daarvoor bereid zou zijn te doen.