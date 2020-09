Verkoop Limburgse meloenen geslaagd: 18.000 stuks verkocht 

De Limburgse cavaillons waren nu vanaf half augustus te koop in enkele supermarkten van Carrefour. Veiling Belorta vindt het experiment geslaagd en dus komt er een vervolg volgend jaar. "In totaal zijn er toch 18.000 meloenen verkocht", vertelt Kris Jans van Veiling Belorta. "Maar de teler gaat volgend jaar proberen om de planten al eerder in potjes op te kweken, daardoor kan hij ze voortrekken en kunnen we waarschijnlijk half juli al meloenen oogsten. Zo kunnen we het verkoopseizoen wat rekken."