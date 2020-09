Vooral kortgeschoolde schoolverlaters slachtoffer van coronacrisis

Door de digitalisering zouden de komende jaren sowieso heel wat jobs verdwijnen. De coronacrisis versnelt dat proces nu. Het gaat om de uitvoerende arbeiderssfuncties in de maakindustrie en de uitvoerende administratieve functies die in de hele economie voorkomen, zowel in de private als de publieke sector. "We merken dat heel wat leerlingen in het secundair onderwijs in administratieve richtingen afstuderen", zegt Denys. "Die richtingen zullen inhoudelijk sterk moeten veranderen ofwel moeten die leerlingen een andere richting opgaan, bijvoorbeeld naar de zorg."