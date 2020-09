Waarom komen de moeilijke gesprekken over de begroting altijd op het einde? "Cru gezegd: het geld is op"

"We beschikken over instellingen zoals de Nationale Bank, het Planbureau, het Monitoringcomité. Die zetten de krijtlijnen uit en daar wordt gaandeweg met technische assistentie aan geschaafd. Zo kan je op het einde van de rit bekijken: mag het iets goedkoper of duurder, doen we iets onmiddellijk of spreiden we het in de tijd?"

Speerpunten of "trofeeën" van partijen hoeven niet onthoofd te worden, zegt Vanhengel. "De vraag is meer, wanneer doe je wat en binnen welk tijdsperspectief? Dat is veelal een uitweg die leidt naar een resultaat waar iedereen zich in kan vinden. Dat speerpunten niet doorgaan, gebeurt zelden, die zijn op voorhand goed ingeschat."