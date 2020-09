"Gebruik je gezond verstand", maar is dat goed advies? "Je investeert beter in uitleg dan in oproep tot gezond verstand"

"Gezond verstand", het is een begrip waar we de laatste maanden mee om de oren geslagen worden, maar het is al een heel oud begrip, zegt filosoof Johan Braeckman (UGent). "Al in de klassieke oudheid werd gediscussieerd over wat het precies betekent. De Griekse filosoof Aristoteles schreef er behoorlijk veel over, net als Latijnse auteurs. Men had het dan over de sensus communis. In de Engelse vertaling van "gezond verstand" weerklinkt dat nog, common sense."

"Common is dan dat wat gemeenschappelijk is, dat wat iedereen spontaan denkt in je gemeenschap, iedereen zit op dezelfde lijn, de neuzen staan in dezelfde richting. Iemand die daartegen ingaat doet dwaas of absurd. Daarvan zeg je dat hij niet zijn gezond verstand gebruikt, want hij gaat in tegen de algemeen aanvaarde opvattingen die we gemeen hebben."

Maar ook Aristoteles zag al het probleem: dat wat de meerderheid denkt, is dat ook altijd juist?