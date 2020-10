Wij zijn gewoon ouders die blijven zoeken hoe we ons kind kunnen helpen

Het is onze overtuiging dat er voor patiënten met meerdere problematieken, zoals onze dochter, nood is aan een geïntegreerde, langdurige aanpak, zodanig dat op een veilige manier de onderliggende oorzaken, de trauma's kunnen worden verzacht of genezen. Er bestaan in België bv. klinieken voor behandeling van eetstoornissen, met zeer professionele en geëngageerde dokters en hulpverleners, voor wie wij het grootste respect en dankbaarheid hebben.

Zonder betweterig te willen klinken en met veel gemeend respect voor alle hulpverleners in deze sector, moet men misschien de aangeboden hulpverlening in vraag durven te stellen. Een psychiater verantwoordelijk voor een ontwenningskliniek, vertelde me dat slechts 10% van zijn patiënten “genezen” zijn na het volgen van het ontwenningsprogramma van de betreffende kliniek. Dat betekent wel dat 90% niet geholpen wordt met de aangeboden hulp. Waarom slaagt slechts 10%? Misschien omdat er zware onderliggende factoren zijn, die aan de oorsprong van de verslaving liggen en die onvoldoende aandacht krijgen in het behandelingsprogramma..

En dan … blijft er alleen de frustratie en vooral het gevoel van machteloosheid dat ondanks alle moeite, al de psychische hulpverlening en medicatie die er bestaat, je geen stap vooruit geraakt. Hoe dikwijls, na de zoveelste opname die mislukte, hebben we ons geloof in de psychiatrie en de psychische hulp zoals die in België wordt aangeboden, niet opgegeven.

De laatste 15 jaar zijn voor haar in de eerste plaats, maar ook voor ons ganse gezin, een lijdensweg met meer dan 20 opnames in allerlei klinieken met daarbovenop 16 spoedopnames telkens in een toestand van acuut levensgevaar. Tot haar en onze grote frustratie heeft tot nu toe geen enkele opname soelaas gebracht. Wij begrijpen haar wanhoop en haar angst dat niemand haar kan helpen en vandaar haar wens tot euthanasie…

Het is verschrikkelijk wat onze dochter in haar nog jonge leven heeft meegemaakt: het seksueel misbruik als kind en op latere leeftijd en situaties van verbaal geweld. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van borderline, automutilatie, haar eetstoornis en tenslotte het misbruik van middelen (geneesmiddelen, alcohol, drugs). Het zijn deze trauma’s en de voortdurende herbelevingen ervan die haar leven dag en nacht beheersen en zodoende haar beletten om een weg in het leven te zoeken.

