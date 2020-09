Woede omdat Braziliaanse president Bolsonaro milieuwetten versoepelt en bescherming mangrovebossen opheft

Het is al langer bekend dat de uiterst-rechtse president Bolsonaro geen voorstander is van de strenge milieuwetten in zijn land. Bolsonaro vindt dat milieubescherming onverzoenbaar is met economische groei. Hij wordt er net van beschuldigd om illegale boskap aan te moedigen en te weinig te ondernemen tegen de bosbranden in zijn land.



Zo begon de president stelselmatig de strenge wetten te versoepelen. Ook werden er minder controles uitgevoerd opdat de regels werden nageleefd, er werden minder boetes uitgeschreven en het budget voor milieubescherming werd teruggeschroefd.

