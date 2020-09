Wordt uw volgende auto een Chinese? Kempense importeur lanceert nieuwe merken in België

Laenen hoopt de Belg te verleiden met een aantrekkelijk prijskaartje. "Onze prijzen zitten tussen de 20.000 en 29.000 euro voor een SUV. Onze modellen zitten qua luxe toch niet in de onderste regionen van de automarkt dus je krijgt echt waar voor je geld. We trekken bovendien de ecologische kaart want de auto's die wij verdelen rijden enkel op CNG of volledig elektrisch." Eind oktober gaat Laenen van start met tien autodealers over het hele land.