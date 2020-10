ZOL beperkt patiënten in test drive-in: "Enkel patiënten uit Genk, As, Zutendaal en Oudsbergen toegelaten"

"We merkten dat ook mensen uit andere gemeenten en provincies kwamen, en zelfs ook uit Nederland", zegt Jurgen Ritzen van het ZOL. "Omdat we verwachten dat we snel onze limiet gaan bereiken, hebben we beslist om vanaf 5 oktober enkel inwoners van Genk, As, Zutendaal en Oudsbergen naar hier te laten doorverwijzen door de huisarts."

Het winterseizoen komt er aan en het zal dan ook drukker worden in het ziekenhuis. "We willen ons voorbereiden op de herfst die nog moet doorbreken en het griepseizoen dat er dan aan komt", gaat Ritzen verder. "We moeten een beetje overschot hebben en dus vinden we het belangrijk om eerst onze eerstelijnszone goed te helpen, ook omdat de andere eerstelijnszones in onze provincie testcentra hebben waar de andere mensen terecht kunnen."