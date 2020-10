5 weken geen vluchten van Tui Fly vanuit Oostende: "Geboekte vluchten vertrekken vanuit Zaventem of Charleroi"

Voor de luchthaven van Oostende is de beslissing van TUI Fly een zware klap. “We begrijpen dat Tui Fly in crisistijden centraal wil vliegen, maar de kater is voor ons”, zegt Marcel Buelens, CEO van de luchthaven van Oostende. “Het zal moeilijk zijn om mijn personeel nog te motiveren in deze donkere periode. Herfst is sowieso al een kalme periode, zeker tot en met de kerstvakantie. En wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren door de coronacrisis."

Als je in die periode een vlucht hebt geboekt hebt vanuit Oostende, zal je moeten vertrekken vanuit Zaventem of Charleroi. Dat zal wel zeker op dezelfde dag kunnen. Buelens raadt aan om contact op te nemen met Tui om te weten waar en wanneer je dan precies kan vertrekken.