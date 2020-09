7 partijen hebben een inhoudelijk akkoord om samen te regeren: dit weten we daar al over

"Er zitten sociale, duurzame en liberale accenten in", gaf Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vanochtend al even mee over het inhoudelijke akkoord waarmee PS, SP.A, MR, Open VLD, Groen, Ecolo en CD&V de zogenoemde "Vivaldi"-regering willen vormen. "In volle crisis zullen we bedrijven ondersteunen en mensen in moeilijkheden ondersteunen. Nu richten we ons volop op relance en het bestrijden van de crisis. Daarna zullen we [de staat] hervormen."