Aalter biedt oplossing voor BinckBank Tour: rit 3 vertrekt en komt aan in Aalter

Door de verstrengde coronamaatregelen in Nederland is de BinckBank Tour niet meer welkom in Nederland. Geen vertrek in Zeeuws-Vlaanderen in Philippine dus morgen. "Maar de gemeente Aalter ging enthousiast in op het voorstel van de organisatie om de rit ook in daar te laten starten", maakte de organisatie vanochtend bekend.

"De organisatie moest op zoek naar een alternatief en vond dat bij de geplande aankomstplaats. Het college van burgemeester en schepenen van Aalter ging graag in op het voorstel om de voorziene lokale ronde 7 keer in plaats van 3 keer te laten rijden en dus ook de rit te laten starten in de gemeente.

Zo rijden de renners een rit van 145 kilometer volledig op het grondgebied van Aalter. De aankomst ligt zoals voorzien op de Europalaan, de start zal om 13u gegeven worden naast het kerkhof.