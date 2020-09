Toekomstig premier De Croo brengt verbindende boodschap: "Meer samenwerking en respect"

"De voorbije dagen en nachten hebben we gedaan wat lang onmogelijk leek in ons land, het vormen van een federale regering". Dat zei toekomstige premier Alexander De Croo (Open VLD) tijdens zijn eerste speech over de nieuwe "Vivaldi-regering" tussen socialisten, groenen, liberalen en CD&V. Hij deed dat samen met mede coformateur Paul Magnette (PS), wie hij uitvoerig bedankte voor de constructieve samenwerking.