"Lawine aan leugens": Amerikaanse factcheckers hebben vette kluif aan debat tussen Trump en Biden

Bidens zoon legde in juni 2013, een maand nadat hij officier was geworden bij de Amerikaanse marine, een positieve drugtest af. Naar verluidt voor cocaïnegebruik. In februari 2014 werd hij daarvoor administratief ontslagen. Geen oneervol ontslag, dus. Dat volgt enkel op ernstige vergrijpen zoals moord, verkrachting, hoogverraad of spionage. Daarvan was in het geval van Hunter Biden geen sprake. Biden erkende tijdens het debat overigens wel de vroegere drugproblemen van zijn zoon.