"Abc123, azerty, Anderlecht": onze wachtwoorden zijn onveilig en onorigineel. Maar zijn ze wel nog van deze tijd?

Onze meeste online accounts voor bijvoorbeeld webwinkels of internetbankieren beveiligen we klassiek enkel met een wachtwoord. Het idee bij tweestapsverificatie is dat er niet één, maar twee factoren gevraagd worden om u als gebruiker te identificeren. Concreet: naast uw wachtwoord wordt er ook een code via een sms-bericht naar uw GSM gestuurd, of wordt er gevraagd om uw digitale vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Bekijk in het filmpje van het CCB hieronder hoe tweestapsverificatie werkt: