Bakkerij Laurens uit programma “Andermans zaken”: “We hebben een eigen zaak niet onderschat, we hadden ontzettend veel pech”

Het programma was vrij zwaar voor het jonge bakkerskoppel: “We kregen op elke draaidag heel veel informatie waar we toch enkele nachten niet van konden slapen", zegt Laurens Devestele. Een pakkende scène is die waarop Kharmach hen confronteert met het loon dat ze zichzelf uitkeren. Ze werken dagen van 14 uur per dag en betalen zichzelf elk 500 euro per maand. Zo komt Kharmach aan een uurloon van 1,75 euro. Een pak minder dan hun personeel. “Het is nog niet uitgezonden, maar dat getal achtervolgt ons al. Het staat al enkele dagen online”, zegt de bakker. “Ons loon is voorlopig nog niet opgetrokken. De zaak moet eerst volledig schuldenvrij zijn. Dan kunnen we het wel en gaan we dat zeker doen.”