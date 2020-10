Beeld van het Brabants trekpaard Prins staat vanaf nu in Huizingen: "In de weide tussen de echte trekpaarden"

Het beeld met de naam 'Prins' werd in 1990 gemaakt door kunstenaar Koenraad Tinel in zijn atelier in Gooik. Het is het origineel van het beeld dat op het Marktplein van Lennik staat. Het beeld is vier meter hoog en het stelt een Brabants trekpaard voor. Het staat symbool voor de landbouw in het Pajottenland. Vanaf vandaag staat het in het provinciedomein van Huizingen.