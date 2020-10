Beersel weigert vergunning voor feestzaal in Huizingen, "leefbaarheid van de wijk komt in het gedrang"

Volgens burgemeester Hugo Vandaele van Beersel komt de leefbaarheid van de wijk in het gedrang. "Dit gebied dat ingesloten is door woningen, ligt aan een provinciedomein, een snelweg en een gewestweg en het ondervindt momenteel al voldoende druk", legt Vandaele uit. "Als daar nog een feestzaal bijkomt dan wordt de wijk onleefbaar." De bouwheer kan nog tegen de beslissing in beroep gaan. Zo niet, zijn de bouwplannen definitief van de baan.