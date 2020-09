Een Belgische journalist in Nederlands-Limburg kan vergelijken tussen 2 landen: “Ik vergeet constant mijn mondmasker”

De harde coronamaatregelen kwamen als een verrassing voor de Nederlanders. Door de stijgende coronacijfers werden er wel acties verwacht, vertelde journalist Bern Opdenacker in "Start je dag" op Radio 2 Limburg. “Dat de regels plots zó streng werden, had niemand zien aankomen. Het is voor het eerst in die hele coronacrisis dat er in Nederland echt harde maatregelen worden genomen. En dat was schrikken.”

Opdenacker woont in Genk, maar werkt als journalist bij de regionale radio- en televisiezender L1 in Maastricht. Als grensarbeider kan hij de situatie in beide landen vergelijken. “Net omdat de maatregelen in Nederland plots strenger zijn dan in buurland België, zijn de Nederlanders zo hard geschrokken. En dat leidt tot bizarre situaties. Ik ken een koppel uit Belgisch Limburg dat volgend weekend een trouwfeest organiseert in Sittard. Ze deden dat net daar, omdat er tot gisteren nog 200 gasten naar het feest mochten komen. Dat moeten ze nu herbekijken, want er mogen nu nog maar 30 gasten aanwezig zijn.”