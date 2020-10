Meerdere "witte konijnen" en opmerkelijke comeback: ontdek hier wie minister wordt in regering-De Croo

Als tweede naam kiest SP.A voor Meryame Kitir. Zij wordt minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid. Haar carrière begon ze als arbeider in de Ford-fabriek in Genk. Ze was daar ook actief als vakbondsafgevaardigde voor de socialistische vakbond ABVV en kwam zo vrij snel op de radar van wijlen Steve Stevaert. Ze kwam terecht in het "dreamteam" van Stevaert en later in het jongerenkabinet van Johan Vande Lanotte. Sinds 2007 is Kitir actief in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de eerste jaren combineerde ze dat met haar job in de Ford-fabriek. Toen beslist werd dat Ford Genk de deuren zou sluiten, hield Kitir een emotioneel betoog in de Kamer en schreef zo een stukje parlementaire geschiedenis. Bij de vorige lokale verkiezingen raakte ze verkozen als schepen in Genk, maar haar partij vroeg om de Kamerlijst te trekken voor de federale verkiezingen - en dus hield ze de boot af om schepen te worden. Nu springt ze dus naar een ministerpost. En een detail: ze is ridder in de Leopoldsorde.