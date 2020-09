Trappistenbrouwerij Rochefort lanceert een blond biertje, hun eerste nieuwe bier in 65 jaar

Honderd jaar geleden maakten de monniken in de abdij Notre-Dame de Saint-Remy in Rochefort al eens een sterk blond trappistenbier. De productie ervan startte in 1920 maar werd al in 1923 stopgezet. Het was een erg hoppig bier, erg in de mode in die tijd.

"We overwogen al lang om een nieuw blond bier te gaan maken, maar nu was de tijd er rijp voor, honderd jaar na de "Blonde extra-forte", laat de brouwerij in een persbericht weten. "Het is een knipoog naar het verleden en een soort verjaardag. Vandaar dat we "1920-2020" op het etiket hebben gezet. Het etiket heeft een paarse kleur, die zeer aanwezig is in de katholieke religie en ook staat voor de kleur van vriendschap."

"Het recept is aangepast aan de moderne tijd", zegt François Mathy van de brouwerij Rochefort. "Maar we hebben ons wel laten inspireren door het recept van een eeuw geleden."

