Brugge registreert recordaantal leegstaande gebouwen

Burgemeester Dirk De fauw: "Eigenlijk moeten er in 2018 waarschijnlijk ongeveer even veel of minstens even veel woningen leeggestaan hebben als op vandaag. Maar wij hebben dus gevraagd aan ons personeel om daar volledig op in te zetten. Wij vinden dat leegstand verloedering teweegbrengt. Het heeft een negatieve impact op de leefbaarheid. Het stadsbestuur wil de eigenaars ertoe aanzetten om hun woning en/of gebouw opnieuw in gebruik te nemen of te verhuren."